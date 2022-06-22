***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
22.06.2022 18:36
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ünsalan, şirketi en geniş manada temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmışlardır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999313
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1- %20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038782
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0304
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.018,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,13
|Açılış
|: 1.018,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.017,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3318
|17,3379
|% -0,01
|
|Euro
|18,2212
|18,2997
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,1537
|21,2598
|% -0,11
|
|Frank
|17,9719
|18,0801
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6095
|4,6327
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-14,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.753
|6.871
|-47,00
|
|Yarım
|3.315
|3.361
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.680
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,01
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
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17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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