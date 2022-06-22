***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
22.06.2022 18:37
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bir Bakışta Kontrolmatik, Yönetimden, Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler ve 2021 Faaiyetleri,Kurumsal Yönetim, Finansal Bilgiler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 50 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 75 % 50 4 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038784
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.024,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3334
|17,3350
|% -0,02
|
|Euro
|18,3128
|18,3722
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,2339
|21,3404
|% 0,07
|
|Frank
|17,9628
|18,0710
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6104
|4,6335
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.793
|6.912
|25,00
|
|Yarım
|3.335
|3.380
|11,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-3,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO