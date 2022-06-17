***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul Silivri Salyangoztepe, 5.734,84m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13.06.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Progresiva Enerji Yat. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli1.305.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,028Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)3,43Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,094Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1,84İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,21Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.06.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriEnerji Depolama Projesi kapsamında kullanılmak üzere, olumluKarşı TarafSami AslanhanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu-PazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.05.2022 - KNT - 202100001Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEmek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.450.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporuna uygun olarak ve değerleme raporundaki değerin 145.000 TL altında gerçekleşmiştir.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip, Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 5.734,84m2 araziyi satın almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038144BIST