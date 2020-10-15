***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arzında 12-13 Ekim 2020 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.Yatırımcılardan gelen yoğun talep neticesinde şirketimizin halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 18,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 8,7 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 26,3 katı talep toplanmıştır.Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 50.025.000 TL tutarlı 7.250.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 18.255 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 55 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 18.317 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.Dağıtıma esas tahsisat oranları ise %50 yurtiçi bireysel yatırımcılar, %30 yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %20 yurtdışı kurumsal yatırımcılar olarak gerçekleşmiştir.Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Yatırımcı SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar3.625.0005018.255Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar2.175.0003055Yabancı Kurumsal Yatırımcılar1.450.00020Toplam7.250.00010018.317Değerli Yatırımcılara, göstermiş oldukları bu yoğun ilgi ve şirketimize ortak olmayı seçtikleri için teşekkür ederiz. Paylarımıza olan bu ilgi bizi onurlandırdı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlarımız bu güvene layık olmak için elinden gelen gayreti gösterecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882004BIST