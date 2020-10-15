***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 17:59
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arzında 12-13 Ekim 2020 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.
Yatırımcılardan gelen yoğun talep neticesinde şirketimizin halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 18,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 8,7 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 26,3 katı talep toplanmıştır.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 50.025.000 TL tutarlı 7.250.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 18.255 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 55 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 18.317 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
Dağıtıma esas tahsisat oranları ise %50 yurtiçi bireysel yatırımcılar, %30 yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %20 yurtdışı kurumsal yatırımcılar olarak gerçekleşmiştir.
Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Yatırımcı Grubu
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
Talebi Karşılanan Yatırımcı Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
3.625.000
50
18.255
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
2.175.000
30
55
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
1.450.000
20
7
Toplam
7.250.000
100
18.317
Değerli Yatırımcılara, göstermiş oldukları bu yoğun ilgi ve şirketimize ortak olmayı seçtikleri için teşekkür ederiz. Paylarımıza olan bu ilgi bizi onurlandırdı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlarımız bu güvene layık olmak için elinden gelen gayreti gösterecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882004
BIST