***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: Şirketimizin 23 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı 23 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında, Şirketimiz tarafından Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verildiği, pay sahipleri ve kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin iştirak edeceği İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş izninin alınabilmesi için bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897925BIST