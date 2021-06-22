***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 20:05
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi teşvik uygulaması kapsamında,
Lityum İyon Hücre, Batarya Üretimi ve Enerji depolama tesisi için Yatırım Teşvik başvurusu yapılmıştır.
Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943644
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|VAKFN
|10,57
|164.709.827
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|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
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|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
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|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
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|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
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|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
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|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
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|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
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|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
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|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
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|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
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|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
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|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
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|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
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|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
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|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6488
|8,6582
|% -1,27
|
|Euro
|10,3419
|10,3542
|% -0,98
|
|Sterlin
|12,0292
|12,0895
|% -1,27
|
|Frank
|9,3894
|9,4460
|% -1,32
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% -1,32
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-0,88
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,63
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,13
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|B. Petrol
|74,82
|74,82
|-0,08
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