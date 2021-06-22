***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi teşvik uygulaması kapsamında,Lityum İyon Hücre, Batarya Üretimi ve Enerji depolama tesisi için Yatırım Teşvik başvurusu yapılmıştır.Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943644BIST