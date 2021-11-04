***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz "Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş." geliştirdiği IoT(internet of things) test uyduları için, 2022 yılında 3 adet uydunun yörüngeye gönderilmesine yönelik anlaşma imzalamıştır. Fırlatmalar SpaceX Falcon 9 roketleri ile 2022 yılı 3. Çeyrekte 1 adet ve 2022 yılı 4. Çeyrekte 2 adet olmak üzere yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974847BIST