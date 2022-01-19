***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 16:14
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. tarafından, Yurt genelinde, müstakil 250MW bağlantılı ve 1000MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi kurulum ve 30 yıl süreyle işletimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurumuz gerçekleştirildi.
Elektrik Depolama tesis teknolojisi olarak Lityum-İyon depolama birimleri ve sistemleri kullanılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995175
BIST
17:092.036
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 56,23
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:0913,5160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0134
|Açılış
|: 13,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
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13,6313
En Düşük
13,4653
17:0915,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0288
|Açılış
|: 15,3700
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|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,4578
En Düşük
15,3043
17:09793,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,29
|Açılış
|: 793,52
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|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:07
|HLGYO
|2,75
|164.400.067
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|33.983.493
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|46.973.323
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.941.417
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.344.173
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|4.069.437
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.612.564
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.496.317
|% -9,87
|
|THYAO
|27,36
|3.794.796.950
|% 1,79
|
|KRDMD
|12,41
|3.288.755.306
|% 4,73
|
|GARAN
|11,94
|2.575.378.920
|% 3,65
|
|SISE
|14,28
|2.514.294.865
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,07
|2.229.301.546
|% 6,82
|
|YKBNK
|4,07
|2.229.301.546
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,46
|1.081.043.222
|% 3,36
|
|KRDMD
|12,41
|3.288.755.306
|% 4,73
|
|PETKM
|9,07
|2.060.924.907
|% 3,78
|
|GARAN
|11,94
|2.575.378.920
|% 3,65
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5318
|13,5414
|% 0,09
|
|Euro
|15,3526
|15,3663
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,4145
|18,5069
|% 0,43
|
|Frank
|14,7314
|14,8201
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6009
|3,6189
|% 0,12
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|10,46
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|-3,00
|
|Tam
|5.250
|5.384
|4,69
|
|Yarım
|2.538
|2.604
|2,27
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|0,61
|
Seans Raporu
17:07
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17:22SAYAS
Yüzde 8.66 oranında artışla 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 753, 937 adet işlem
-
17:21TSGYO
Yüzde 9.43 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 456, 004 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 99 artarak (% 3.47 ) 2, 266
-
17:20XU100
Endeks 2, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 16 üstünde . İşlem hacmi 38, 080.00 milyon TL de
-
17:20KAPLM
Yüzde 9.97 oranında artışla 40.80 lira fiyatla işlem gören hissede 830, 800 adet işlem