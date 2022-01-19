***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. tarafından, Yurt genelinde, müstakil 250MW bağlantılı ve 1000MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi kurulum ve 30 yıl süreyle işletimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurumuz gerçekleştirildi.Elektrik Depolama tesis teknolojisi olarak Lityum-İyon depolama birimleri ve sistemleri kullanılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995175BIST