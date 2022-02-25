***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 09:42
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021, 21.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rusya'yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, Daha önce duyurmuş olduğumuz, Rusya'daki iş geliştirme faaliyetlerimizin ve devam eden sözleşme görüşmelerimizin, şirketimizce tek taraflı olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004341
BIST
14:151.921
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 69,84
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
14:1514,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:1515,7487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0968
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:15864,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,69
|Açılış
|: 864,00
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:15
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.646.215
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,85
|113.546.421
|% -7,61
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,64
|578.483.353
|% -3,35
|
|ULUUN
|6,25
|33.405.329
|% -3,25
|
|ARMDA
|61,50
|2.598.331
|% -3,07
|
|THYAO
|26,38
|4.212.102.876
|% 4,35
|
|EREGL
|30,08
|1.533.951.917
|% 3,44
|
|GARAN
|11,36
|843.750.998
|% 3,18
|
|KRDMD
|10,99
|704.033.919
|% 4,17
|
|SASA
|45,08
|681.696.164
|% 7,08
|
|EKGYO
|2,01
|385.243.899
|% 1,01
|
|THYAO
|26,38
|4.212.102.876
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,60
|594.847.105
|% 1,98
|
|KLGYO
|0,85
|113.546.421
|% -7,61
|
|HUNER
|2,77
|343.440.325
|% 4,14
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0494
|14,0594
|% 0,26
|
|Euro
|15,7228
|15,7487
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,7554
|18,8494
|% 0,23
|
|Frank
|15,1260
|15,2171
|% 0,24
|
|Riyal
|3,7379
|3,7566
|% 0,35
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,15
|
|Altın Gr.
|864
|865
|9,29
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.746
|5.891
|-315,13
|
|Yarım
|2.777
|2.850
|-152,44
|
|Çeyrek
|1.393
|1.425
|-76,21
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,08
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-0,49
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:29EGEEN
Yüzde 8.82 oranında artışla 1, 775.90 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 832 adet işlem
-
14:28KONKA
Yüzde 7.01 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 989, 878 adet işlem
-
14:27XU100
Endeks 1, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 62 üstünde . İşlem hacmi 19, 168.00 milyon TL de
-
14:27TAVHL
Yüzde 6.76 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 891, 623 adet işlem
-
14:26SASA
Yüzde 7.17 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 552, 588 adet işlem