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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2022 09:42
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021, 21.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rusya'yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, Daha önce duyurmuş olduğumuz, Rusya'daki iş geliştirme faaliyetlerimizin ve devam eden sözleşme görüşmelerimizin, şirketimizce tek taraflı olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004341


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Tam 5.746 5.891 -315,13  
Yarım 2.777 2.850 -152,44  
Çeyrek 1.393 1.425 -76,21  
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Gümüş Gr. 10,95 10,96 0,08  
B. Petrol 94,93 94,93 -0,49  
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