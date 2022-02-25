***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2021, 21.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRusya'yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, Daha önce duyurmuş olduğumuz, Rusya'daki iş geliştirme faaliyetlerimizin ve devam eden sözleşme görüşmelerimizin, şirketimizce tek taraflı olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004341BIST