***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün paylaşmış olduğumuz, "Rusya'yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, Rusya'daki iş geliştirme faaliyetleri ve sözleşme görüşmelerimizin durdurulması kararımızın",2022-2026 gelir beklentilerimizde bir değişikliğe neden olması beklenmemektedir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004378BIST