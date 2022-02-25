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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2022 11:07
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün paylaşmış olduğumuz, "Rusya'yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda,  Rusya'daki iş geliştirme faaliyetleri ve sözleşme görüşmelerimizin durdurulması kararımızın",
2022-2026 gelir beklentilerimizde bir değişikliğe neden olması beklenmemektedir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004378


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