***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 11:07
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün paylaşmış olduğumuz, "Rusya'yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, Rusya'daki iş geliştirme faaliyetleri ve sözleşme görüşmelerimizin durdurulması kararımızın",
2022-2026 gelir beklentilerimizde bir değişikliğe neden olması beklenmemektedir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004378
BIST
12:011.886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 34,66
|Açılış
|: 1.883
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|Önceki Kapanış
|: 1.851
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1.896
En Düşük
1.866
12:0114,0504
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|: 14,0800
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|Önceki Kapanış
|: 14,4700
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En Düşük
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|: 865,30
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|: 855,30
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871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.289.312
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,79
|3.512.776
|% 9,36
|
|KRTEK
|11,01
|16.052.943
|% 8,79
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|KLGYO
|0,86
|38.041.995
|% -6,52
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|THYAO
|25,32
|2.257.853.290
|% 0,16
|
|EREGL
|29,72
|880.309.981
|% 2,20
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|GARAN
|11,21
|519.273.803
|% 1,82
|
|ASELS
|20,18
|456.624.460
|% 6,77
|
|KRDMD
|10,86
|419.503.793
|% 2,94
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|YKBNK
|3,56
|347.372.420
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,98
|193.065.036
|% -0,50
|
|THYAO
|25,32
|2.257.853.290
|% 0,16
|
|HUNER
|2,77
|233.806.005
|% 4,14
|
|GARAN
|11,21
|519.273.803
|% 1,82
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|11:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,0433
|14,0495
|% 0,19
|
|Euro
|15,7152
|15,7464
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,7305
|18,8244
|% 0,10
|
|Frank
|15,1131
|15,2042
|% 0,15
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|Riyal
|3,7323
|3,7510
|% 0,20
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|11:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.913
|1.913
|15,30
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,84
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,07
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|B. Petrol
|97,25
|97,25
|1,83
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