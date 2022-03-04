***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce bildirdiğimiz üzere "Bağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuruya istinaden T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı verilmiş olup, Progresiva ESS-1 müstakil enerji depolama tesisine ilişkin olarak da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında 1 (bir) yıl ve tesisinin inşası için de 18 aylık süre tanınmıştır. İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi , 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacaktır. Mevcut enerji konjonktürü içerisinde, enerji arz güvenliğine ve alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine büyük katkı sunacağını düşündüğümüz enerji depolama tesisi, alanında Türkiye'de ilk, Dünya'da da sayılı örneklerinden olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007550BIST