***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 21:33
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce bildirdiğimiz üzere "Bağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuruya istinaden T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı verilmiş olup, Progresiva ESS-1 müstakil enerji depolama tesisine ilişkin olarak da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında 1 (bir) yıl ve tesisinin inşası için de 18 aylık süre tanınmıştır. İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi , 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacaktır. Mevcut enerji konjonktürü içerisinde, enerji arz güvenliğine ve alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine büyük katkı sunacağını düşündüğümüz enerji depolama tesisi, alanında Türkiye'de ilk, Dünya'da da sayılı örneklerinden olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007550
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,1729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0587
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0483
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05895,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 16,57
|Açılış
|: 895,74
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,31
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1711
|14,1729
|% 0,42
|
|Euro
|15,4797
|15,5957
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7000
|18,7938
|% -0,38
|
|Frank
|15,3753
|15,4680
|% 0,48
|
|Riyal
|3,7662
|3,7851
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|28,67
|
|Altın Gr.
|895
|895
|16,30
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,24
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,48
|
Seans Raporu
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