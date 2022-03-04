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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2022 21:33
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce bildirdiğimiz üzere "Bağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'nin   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuruya istinaden T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 20 yıl süreyle,  elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı verilmiş olup, Progresiva ESS-1 müstakil enerji depolama tesisine ilişkin olarak da  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında 1 (bir)  yıl ve  tesisinin inşası için de 18 aylık süre tanınmıştır. İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi , 250MW  bağlantı gücüne  ve  1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacaktır.  Mevcut enerji konjonktürü içerisinde, enerji arz güvenliğine ve alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine  büyük katkı sunacağını düşündüğümüz enerji depolama tesisi, alanında Türkiye'de ilk, Dünya'da da sayılı örneklerinden olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007550


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