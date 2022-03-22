***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz için JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafındanKredi Derecelendirme değerlendirmesi yapılmıştır.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011961BIST