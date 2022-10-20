***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Sami Aslanhan'ın ve Ömer Ünsalan'ın, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri tutarın 500.000.000.-TL'sını, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırım projelerinin finansmanında özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Kontrolmatik'e faizsiz borç olarak vermişlerdir. Para transferi, takas işlemleri gerçekleştikten sonra yapılacaktır. Ortaklarımız Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından faiz talebi olmadan ve Türk Lirası üzerinden sağlanan bu finansman, öncelikle Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve aşağıdaki projelerin finansmanı için kullanılacaktır: 1-Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin kapasite artışı, 2-Amerika'da teşvik başvurusu yapılan 2+1 GWh kapasiteli LFP batarya hücresi projesi, 3-IoT (Controlix) departmanın şirketleştirilmesi ve seri üretim hattının kurulması. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073050BIST