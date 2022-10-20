***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2022 11:44
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sami Aslanhan'ın ve Ömer Ünsalan'ın, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri tutarın 500.000.000.-TL'sını, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırım projelerinin finansmanında özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Kontrolmatik'e faizsiz borç olarak vermişlerdir. Para transferi, takas işlemleri gerçekleştikten sonra yapılacaktır. Ortaklarımız Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından faiz talebi olmadan ve Türk Lirası üzerinden sağlanan bu finansman, öncelikle Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve aşağıdaki projelerin finansmanı için kullanılacaktır: 1-Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin kapasite artışı, 2-Amerika'da teşvik başvurusu yapılan 2+1 GWh kapasiteli LFP batarya hücresi projesi, 3-IoT (Controlix) departmanın şirketleştirilmesi ve seri üretim hattının kurulması. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073050
BIST
13:053.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 36,53
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
13:0518,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
13:0518,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
13:05977,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,28
|Açılış
|: 977,65
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
978,29
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler13:03
|CRFSA
|56,70
|165.908.957
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.833.427
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.462.927
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|41.086.293
|% 9,97
|
|HUBVC
|12,35
|36.083.072
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.117.714
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,98
|47.474.467
|% -6,66
|
|ROYAL
|4,65
|651.760
|% -5,68
|
|DESA
|31,90
|6.993.600
|% -3,92
|
|BRMEN
|2,70
|423.509
|% -3,91
|
|THYAO
|99,45
|4.186.629.753
|% 2,10
|
|HALKB
|8,90
|2.326.903.403
|% 4,46
|
|VAKBN
|9,09
|2.296.030.350
|% 5,70
|
|AKBNK
|15,96
|2.135.626.772
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,85
|2.130.463.370
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,56
|1.593.758.003
|% 2,47
|
|HALKB
|8,90
|2.326.903.403
|% 4,46
|
|VAKBN
|9,09
|2.296.030.350
|% 5,70
|
|YKBNK
|9,85
|2.130.463.370
|% 1,23
|
|TSKB
|2,77
|516.133.643
|% -0,72
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5923
|18,6017
|% 0,03
|
|Euro
|18,2046
|18,2184
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7719
|20,8761
|% 0,05
|
|Frank
|18,4307
|18,5417
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% 0,19
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|5,12
|
|Altın Gr.
|977
|978
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.648
|6.725
|12,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|1,26
|