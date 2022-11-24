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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2022 21:44
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ortaklarımızdan Sami Aslanhan'ın ve Ömer Ünsalan'ın, yerli kurumsal ve yabancı kurumsal yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri tutarın 500.000.000.-TL'sını, Şirketimizin yatırımlarının finansman desteği için Kontrolmatik'e faizsiz borç olarak vermişlerdir.   Para transferi, takas işlemleri gerçekleştikten sonra yapılacaktır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081991


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DERIM 10,34 73.172.050 % 10,00  
YESIL 3,41 81.105.527 % 10,00  
YBTAS 52.030,00 2.185.260 % 10,00  
MNDRS 8,14 120.588.957 % 10,00  
IPEKE 35,66 1.014.668.756 % 9,99  
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Dolar 18,6245 18,6294 % 0,05  
Euro 19,3891 19,4038 % 0,19  
Sterlin 22,4931 22,6059 % 0,44  
Frank 19,6624 19,7809 % -0,10  
Riyal 4,9418 4,9665 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.756 4,25  
Altın Gr. 1.051 1.051 3,10  
Cumhuriyet 7.020 7.127 65,00  
Tam 7.036 7.108 2,00  
Yarım 3.423 3.475 1,00  
Çeyrek 1.701 1.737 1,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,53 -0,02  
Gümüş Gr. 12,86 12,89 0,00  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,30  
Seans Raporu 18:05
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