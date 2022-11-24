***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarımızdan Sami Aslanhan'ın ve Ömer Ünsalan'ın, yerli kurumsal ve yabancı kurumsal yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri tutarın 500.000.000.-TL'sını, Şirketimizin yatırımlarının finansman desteği için Kontrolmatik'e faizsiz borç olarak vermişlerdir. Para transferi, takas işlemleri gerçekleştikten sonra yapılacaktır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081991BIST