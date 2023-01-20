***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2022,30.06.2022,28.11.2022,08.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.12.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin, ABD'de kurulacak olan 3GWh/Yıl kapasiteli lityum-ion hücre, batarya ve enerji depolama ürünleri fabrika yatırımı kapsamında yararlanılacak, South Carolina eyaleti teşvik paketi ve (IRA Production Tax Credit) federal teşvikleri hakkında bilgi paylaşılmıştı. "Pomega Energy Storage Technology" adında 40MLY USD başlangıç sermayeli bağlı ortaklık şeklinde şirket kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Toplam fabrika yatırımının yaklaşık 270-290 MLY USD civarında olması öngörülmekte olup, fonlama yapısı özkaynak+dış finansman şeklinde olacaktır.Dış finansman olarak uzun vadeli proje kredisi, makine&ekipman için leasing ve diğer finansman opsiyonları değerlendirilecektir.Tesisin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.Söz konusu "Lityum-Ion Hücre, Batarya ve Enerji Depolama Ürünleri Fabrikamızın" temel atma töreni 02.02.2023 tarihinde eyalet yetkililerinin katılımı ile yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103568BIST