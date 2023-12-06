***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 09:23
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sami Aslanhan'ın ve Ömer Ünsalan, yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri gelirlerden, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin sermaye ihtiyacı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırım projelerinin finansmanında özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Kontrolmatik'e sıfır faizle (faizsiz) TL olarak borç vereceklerdir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222545
BIST
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12:368.018
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,29
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3628,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0627
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3631,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0473
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:361.882,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.882,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:34
|CMBTN
|1.958,00
|62.940.973
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|294.931.708
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.454.550
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.514.301
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.150.366
|% -9,95
|
|IHLGM
|1,84
|50.169.165
|% -9,80
|
|LIDER
|147,90
|239.465.031
|% -9,71
|
|DAPGM
|32,80
|361.124.912
|% -8,12
|
|SAFKR
|31,74
|40.420.377
|% -7,19
|
|ISCTR
|22,94
|3.492.653.932
|% 2,41
|
|THYAO
|256,75
|2.506.439.444
|% -0,87
|
|AKBNK
|37,20
|2.415.976.097
|% 1,75
|
|YKBNK
|20,58
|2.191.804.114
|% 1,48
|
|BINHO
|356,25
|2.027.520.399
|% 2,59
|
|ISCTR
|22,94
|3.492.653.932
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,48
|849.719.201
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|2.191.804.114
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,21
|113.456.002
|% -0,82
|
|AKBNK
|37,20
|2.415.976.097
|% 1,75
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9351
|28,9401
|% 0,20
|
|Euro
|31,2483
|31,2660
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,3699
|36,5523
|% 0,31
|
|Frank
|32,9505
|33,1490
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6964
|7,7350
|% 0,26
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|903,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,89
|948,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,08
|77,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,02
|2.023,33
|% 0,66
|