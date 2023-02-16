***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Paylarımızdaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKONTR, TREKNTR00013 27.12.2022 70.000 0,035 148,74 -KONTR, TREKNTR00013 28.12.2022 25.000 0,012 149,52 -KONTR, TREKNTR00013 30.12.2022 1.719 0,009 151,6 -KONTR, TREKNTR00013 04.01.2023 102.000 0,051 152 -KONTR, TREKNTR00013 05.01.2023 55.454 0,028 10.01.2023 16.809 0,008 141,56 -KONTR, TREKNTR00013 11.01.2023 27.500 0,014 131,86 -KONTR, TREKNTR00013 23.01.2023 27.500 0,014 149,18 -KONTR, TREKNTR00013 27.01.2023 5.000 0,002 140,2 -KONTR, TREKNTR00013 01.02.2023 17.500 0,009 137,07 -KONTR, TREKNTR00013 02.02.2023 16.622 0,008 133,7 -KONTR, TREKNTR00013 06.02.2023 12.500 0,006 134,8 -KONTR, TREKNTR00013 07.02.2023 52.896 0,026 124,07 -KONTR, TREKNTR00013 16.02.2023 17.500 0,009 137,29 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 135,00 TL – 138,97 TL (ağırlıklı ortalama 137,29 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL (17.500 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte 16.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 463.000 TL (463.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,2315'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114541BIST