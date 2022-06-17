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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2022 18:10
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 38.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KONTR, TREKNTR00013 38.062.500 161.937.500,000 425,45155 KONTR, TREKNTR00013 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 38.062.500 161.937.500,000 425,45155

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 59.331.875
Diğer Kar Yedekleri (TL) 102.605.625


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.06.2022 tarihli toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 161.937.500 TL'lik artış ile 200.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde
Yönetim Kurulumuzun kararına uygun olarak 59.331.875 TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden hesabından, 102.605.625 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle toplam 161.937.500 TL'nin 16.06.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Mali Müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle
1.Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu kararın ekinde yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,
2.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
3.Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
4.İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038076


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