***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 38.062.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKONTR, TREKNTR00013 38.062.500 161.937.500,000 425,45155 KONTR, TREKNTR00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 38.062.500 161.937.500,000 425,45155İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 59.331.875Diğer Kar Yedekleri (TL) 102.605.625Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17.06.2022 tarihli toplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 161.937.500 TL'lik artış ile 200.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesindeYönetim Kurulumuzun kararına uygun olarak 59.331.875 TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden hesabından, 102.605.625 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle toplam 161.937.500 TL'nin 16.06.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Mali Müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle1.Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu kararın ekinde yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,2.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,3.Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,4.İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,Oybirliğiyle karar verilmiştir.Söz konusu karara istinaden sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 21.06.2022 tarihinde yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038583BIST