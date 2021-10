***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMetin Demir Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.02.2020 0212 659 24 41 yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 912867Mustafa Sami Akgül Muhasebe Müdürü 04.10.2021 0212 659 24 41 yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket İstanbul merkezli olup, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ağırlıklı olarak enerji kaynaklarını verimli kullanmak için farklı projeler ve hizmetler sunmaktadır.Şirket, (i) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 01/10905/07 sertifika numaralı ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sertifikasını, (ii) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 02/10905/08 sertifika numaralı ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi sertifikasını, (iii) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 04/10905/08 sertifika numaralı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sertifikasını, (iv) 08 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 09 Haziran 2021 tarih ve ISO/MMEK-21-0906-KON sertifika numaralı EN ISO 3834-2 Endüstriyel Tesislere, Ulaşım sistemlerine, Akıllı Binalara, Elektrik İletimi vee Dağıtımı İçin Gerekli Gaz İzoleli Traf oMerkezlerine Yönelik Olarak Her Türlü Elektriksel ve Mekanik Sistemlerin, Ekipmanların ve Otomasyon Sistemlerinin Mühendisliği, Projelendirilmesi, Teknolojik Tasarımları, Ar-Ge Çalışmaları, Kurulumu ve Servis Hizmetleri Sertifikasını ve (v) 12 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 11 Ocak 2021 tarih ve BY-0213 belge numaralı TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almıştır.İhraççı'nın ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektir.İhraççı, başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir:1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT ? Internet of Things)3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimiİhraççı, yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak ve kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet satışları gerçekleştirmektedir.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 19.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı Evet 38.1 Bağımsız Üye DeğilÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 38.1 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBURHANETTİN KORAY TUNÇALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBİKEM KANIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.06.2021 İcrada Görevli Değil Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Paribu Danışma Kurulu Üyeliği, Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKONTROLMATIK TOSHKENT Mühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat 38000 38000 USD 100 Bağlı OrtaklıkPLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak 20000000 5000000 TRY 25 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966596BIST