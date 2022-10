***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKONTROLMATIK TOSHKENT Mühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat 38000 38000 USD 100 Bağlı OrtaklıkPLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak 50000000 12500000 TRY 25 İştirakKontrolmatik Cameroun Sarl Enerji üretimi, dağıtımı, iletimi, danışmanlık ve elektro mekanik işler, enstrümantasyon, montaj, sistem mühendisliği ve devreye alma, her türlü Enerji Santrali ve Endustriyel tesis inşaatı, IoT, IT sistemler. 9500000 9500000 XOF 100 Bağlı OrtaklıkPomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi Her türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazlan, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve enerji depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak. 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkProgresiva Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi Şirket, yurt içi ve yurt dışında, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletimi amacıyla ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal eder. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin sair mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacaktır 5000000 4750000 TRY 95 Bağlı OrtaklıkKontrolmatik Technologies Inc. Başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermek 1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri 2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT Internet of Things) 3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi 250000 250000 USD 100 Bağlı OrtaklıkMint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 20000000 8000000 TRY 40 İştirakEnwair Enerji Teknolojileri A.Ş. Batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojileri geliştirme. 419.913,64 210.377,64 TRY 50,10 Bağlı OrtaklıkKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş. 100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı 50000 25000 TRY 50 İş OrtaklığıMCFLY ROBOT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Her türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu 10000000 7500000 TRY 75 Bağlı Ortaklık