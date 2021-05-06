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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

06.05.2021 09:14



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ODAŞ Enerji CA ­Özbekistan
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz 9 Nisan 2021 tarihli açıklamasında  "ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş' ye ait ODAŞ Şanlıurfa Doğalgaz Santrali'nin Özbekistan-Khorezm'e taşınması ve  toplamda 174 MW enerji santrali ile 110 kV trafo merkezinin Özbekistan'da kurulması ile ilgili tüm mühendislik, elektrik,  mekanik, saha kurulum, montaj, demontaj ve relokasyon kapsamları için ODAŞ Enerji CA -Özbekistan ile EPC çerçeve  anlaşması yapılmıştır.  Sözleşmeye ait ekler ve gerekli açıklamalar ilerleyen süreçte yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."  şeklinde kamuoyuna duyrulmuştu.
Söz konusu iş için ODAŞ CA Özbekistan firması ile tüm mühendislik, mevcut santralde bulunan makine, türbin, trafo merkezi ve tüm teknoloji paketlerinin sökümü, bakımı, yeni lokasyon için projelendirilmesi ve  projeye uygun şekilde Özbekistan sahada kurulum ve uygulanması , yeni santral için gerekli inşaat kapsamları,  enerji nakil hattı ile yüksek gerilim kablo ve karşı merkez trafo merkezi kapsamları için toplam 30.133.500 USD (Otuz Milyon Yüz Otuz Üç Bin Beş Yüz Amerikan Doları) bedel üzerinden anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934833


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,32 27,36 0,02  
Gümüş Gr. 7,28 7,28 0,02  
B. Petrol 68,18 68,18 0,09  
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