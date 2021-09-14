***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.09.2021 12:07
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Irak KRG Elektrik Bakanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
08.09.2021 tarihli açıklamamızda, SCADA Bölgesel Kontrol Merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verdiğimiz 37.983.037,00 USD tutarındaki teklifin sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurmuştuk,
söz konusu işin sözleşmesi bu gün itibariyle imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963636
BIST
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|KARYE
|16,50
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|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
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|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
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|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
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|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
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|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
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|KTSKR
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|% -9,96
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|ISKPL
|8,90
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|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
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|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
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|1.378.729.385
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|1.163.660.610
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|KRDMD
|6,97
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|% -1,41
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|661.199.527
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|SISE
|8,38
|639.735.008
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|YKBNK
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|577.265.945
|% -0,40
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|GARAN
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|MRGYO
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|162.265.649
|% -3,45
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|ODAS
|1,44
|179.876.656
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|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,01
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|Euro
|9,9623
|9,9689
|% 0,02
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|Sterlin
|11,6398
|11,6982
|% 0,24
|
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|9,1387
|9,1938
|% 0,08
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|2,2544
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.794
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|Altın Gr.
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|486
|-3,02
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|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
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|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,10
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|Gümüş Gr.
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|6,45
|-0,03
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|B. Petrol
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|75,52
|1,92
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