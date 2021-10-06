***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.10.2021 16:21
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Enternasyonel Gayrimenkul Yatırım Kiralama ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimizle, Enternasyonel Gayrimenkul Yatırım Kiralama ve Ticaret A.Ş arasında , Bursa ili Orhaneli İlçesinde kurulacak olan Gümüşpınar Ferrokrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve enerji iletim hattının yapım işleri projesi kapsamında 2.400.000,00 USD + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967464
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
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|: 1.385
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En Düşük
1.385
17:498,8790
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,8750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,8433
17:4910,2891
En Yüksek
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|Açılış
|: 10,2600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,2457
17:49501,86
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|Açılış
|: 501,86
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|Önceki Kapanış
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504,62
En Düşük
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|NUGYO
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|5.289.215
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|47,94
|17.776.111
|% -9,97
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|% -9,96
|
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|
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|
|PETKM
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|2.307.888.472
|% 2,46
|
|GARAN
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|% 2,06
|
|ODAS
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|
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|2,40
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|
|KRDMD
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|494.906.313
|% 4,75
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8745
|8,8790
|% 0,10
|
|Euro
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|% 0,16
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|% 0,46
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|9,5510
|9,6086
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3607
|2,3725
|% 0,08
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,91
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|Altın Gr.
|503
|503
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,03
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|B. Petrol
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|81,23
|0,15
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