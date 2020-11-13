***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 13.11.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:1. Halit Ünsalan'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, Sayın Murat Özvardar'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,2. İşbu karara ilişkin ticaret sicil müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888549BIST