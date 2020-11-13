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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.11.2020 20:45
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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13.11.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:
1.    Halit Ünsalan'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine 6102 sayılı   Türk  Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, Sayın Murat Özvardar'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
2.    İşbu karara ilişkin ticaret sicil müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888549


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