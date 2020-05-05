***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 11:50
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842550
BIST
12:0398.675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -167,68
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.636
12:037,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
12:037,6658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
12:03386,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 386,24
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.898.315
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.939.169
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|22,66
|329.211.094
|% -8,70
|
|GARAN
|8,23
|294.934.822
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,23
|272.894.374
|% 3,24
|
|AFYON
|2,71
|267.821.550
|% -7,82
|
|PGSUS
|53,40
|230.887.646
|% -3,78
|
|KRDMD
|2,23
|272.894.374
|% 3,24
|
|AFYON
|2,71
|267.821.550
|% -7,82
|
|GSRAY
|2,67
|224.066.874
|% -3,96
|
|DOHOL
|1,88
|117.117.690
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|61.823.082
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7531
|8,7970
|% 0,18
|
|Frank
|7,2478
|7,2914
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8747
|1,8841
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,34
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.525
|0,10
|
|Tam
|2.549
|2.587
|0,10
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,05
|29,05
|1,85
|
Seans Raporu
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12:18MRDIN
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