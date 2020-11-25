***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:04
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889887
BIST
12:511.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 16,72
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
12:517,9608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0446
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
12:519,4723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0521
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
12:51463,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,99
|Açılış
|: 463,22
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler12:51
|RODRG
|14,08
|2.441.494
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.154.497
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.006.772
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|15.004.613
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|614.317
|% -9,96
|
|CRFSA
|110,00
|10.159.827
|% -8,56
|
|DERAS
|10,54
|22.002.335
|% -7,05
|
|THYAO
|12,31
|2.247.705.705
|% 4,06
|
|KRDMD
|5,13
|2.204.536.224
|% 4,27
|
|GARAN
|9,19
|1.574.437.366
|% 1,55
|
|SISE
|7,10
|750.730.770
|% 1,00
|
|TUPRS
|93,25
|745.262.470
|% 3,50
|
|KRDMD
|5,13
|2.204.536.224
|% 4,27
|
|TSKB
|2,74
|681.950.761
|% 4,98
|
|EKGYO
|2,12
|425.188.688
|% 0,00
|
|THYAO
|12,31
|2.247.705.705
|% 4,06
|
|GARAN
|9,19
|1.574.437.366
|% 1,55
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9558
|7,9608
|% -0,56
|
|Euro
|9,4662
|9,4723
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,5770
|10,6301
|% -0,81
|
|Frank
|8,6749
|8,7271
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% -0,64
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|5,36
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|10,30
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|4,98
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,49
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|48,24
|48,24
|0,46
|