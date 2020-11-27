***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 14:50
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890298
BIST
16:061.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:067,8324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:069,3463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0417
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:06454,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,20
|Açılış
|: 454,85
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler16:06
|AKCNS
|15,18
|47.142.489
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.684.569
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.074.912
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|GOLTS
|31,34
|67.086.590
|% 9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,22
|2.443.025.252
|% 6,73
|
|GARAN
|9,41
|2.328.570.131
|% 0,75
|
|KRDMD
|5,23
|1.491.707.858
|% 0,97
|
|PETKM
|4,25
|1.285.600.224
|% 2,91
|
|GUBRF
|51,55
|1.114.500.941
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|2.443.025.252
|% 6,73
|
|IHLGM
|1,31
|410.931.734
|% 3,15
|
|PETKM
|4,25
|1.285.600.224
|% 2,91
|
|KRDMD
|5,23
|1.491.707.858
|% 0,97
|
|GARAN
|9,41
|2.328.570.131
|% 0,75
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8280
|7,8324
|% -0,50
|
|Euro
|9,3358
|9,3463
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4050
|10,4572
|% -0,71
|
|Frank
|8,5917
|8,6435
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0815
|2,0919
|% -0,50
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-15,94
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.064
|-38,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|-39,73
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-19,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-9,61
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,33
|
Seans Raporu
16:06
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16:21AKCNS
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Yüzde 9.20 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 522 adet işlem
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16:18
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 78 artarak (% 0.23 ) 1, 214
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, AKCNS, TEKTU, KERVN, DIRIT, BASCM, SAFKR, NUHCM, RODRG, GRNYO