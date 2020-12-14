***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 15:36
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893025
BIST
16:541.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,00
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:547,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:549,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:54462,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,07
|Açılış
|: 462,67
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:53
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BERA
|19,68
|216.913.942
|% -9,89
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|GARAN
|9,74
|1.840.881.178
|% 2,20
|
|THYAO
|12,64
|1.706.712.053
|% 1,85
|
|KRVGD
|16,12
|1.583.667.036
|% 1,32
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|ODAS
|3,93
|1.266.774.506
|% 7,67
|
|YKBNK
|3,09
|862.112.300
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,35
|1.294.944.647
|% 0,38
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8477
|7,8530
|% 0,14
|
|Euro
|9,5504
|9,5581
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,5212
|10,5740
|% 1,74
|
|Frank
|8,8477
|8,9010
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-11,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|-22,77
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-11,01
|
|Çeyrek
|740
|756
|-5,51
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|0,68
|