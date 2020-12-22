***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2020 15:19
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894220
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0211
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
18:05460,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 460,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:57
|NIBAS
|70,95
|21.465.737
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.707.034
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|273.398.073
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.365.711
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.436.147
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.869.454
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.150.706
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,73
|522.512.860
|% -9,99
|
|GARAN
|10,07
|2.456.628.845
|% 3,07
|
|THYAO
|12,46
|1.403.131.933
|% 1,96
|
|KRDMD
|5,40
|1.327.145.521
|% 4,45
|
|SISE
|7,12
|1.031.498.915
|% 1,28
|
|PETKM
|4,88
|997.127.434
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,45
|708.855.958
|% 2,84
|
|TSKB
|1,85
|833.922.800
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|773.409.253
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,40
|1.327.145.521
|% 4,45
|
|GARAN
|10,07
|2.456.628.845
|% 3,07
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6436
|7,6488
|% 0,10
|
|Euro
|9,3334
|9,3408
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,1816
|10,2326
|% -0,64
|
|Frank
|8,5827
|8,6344
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|0,07
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,12
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,83
|