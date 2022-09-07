***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 11:15
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060895
BIST
11:223.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -32,58
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:2218,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:2218,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:22998,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 998,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ORGE
|12,98
|48.372.743
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|19.837.485
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|81.175.302
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.414.341
|% -9,97
|
|ALKA
|65,65
|24.345.726
|% -6,95
|
|ISFIN
|8,26
|28.544.147
|% -6,67
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|FADE
|9,40
|102.251.373
|% -5,05
|
|YKBNK
|8,00
|3.440.502.624
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,04
|2.691.458.239
|% -3,40
|
|THYAO
|73,65
|2.273.625.755
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,61
|1.752.278.394
|% 2,22
|
|GARAN
|25,16
|1.500.274.830
|% -2,78
|
|YKBNK
|8,00
|3.440.502.624
|% -3,38
|
|EKGYO
|4,61
|1.752.278.394
|% 2,22
|
|AKBNK
|15,04
|2.691.458.239
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,16
|1.473.028.660
|% -3,51
|
|VAKBN
|10,67
|1.470.469.193
|% 5,85
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2282
|18,2428
|% 0,05
|
|Euro
|18,0909
|18,0982
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9198
|21,0248
|% -0,07
|
|Frank
|18,4833
|18,5947
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,30
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.761
|6.852
|12,00
|
|Yarım
|3.294
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|-0,88
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