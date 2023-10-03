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***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

03.10.2023 10:07
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KONYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198856


BIST
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EGEEN 9.196,30 850.172.453 % 10,00  
TARKM 493,00 203.626.428 % 10,00  
CMBTN 982,50 142.872.128 % 10,00  
KONYA 6.409,30 405.285.374 % 10,00  
BFREN 7.413,80 15.435.532 % 10,00  
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Dolar 27,4907 27,4957 % 0,17  
Euro 28,8536 28,8655 % 0,26  
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Riyal 7,3097 7,3463 % 0,19  
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Altın Ons 1.827 1.827 -1,32  
Altın Gr. 1.615 1.615 2,05  
Cumhuriyet 11.057 11.224 8,00  
Tam 10.823 10.922 -18,00  
Yarım 5.428 5.478 -14,00  
Çeyrek 2.706 2.739 -7,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,15 0,09  
Gümüş Gr. 18,67 18,69 0,11  
B. Petrol 90,72 90,72 0,01  
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