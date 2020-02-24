***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 -1.219.223 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863Transferler3.202.692 38.720.355 -41.923.047Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-531.185 -531.185 -531.185 34.993.710 34.462.525 17.083 34.479.608Dönem Karı (Zararı)34.993.710 34.993.710 18.096 35.011.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-531.185 -531.185 -531.185 -531.185 -1.013 -532.198Kar Payları20 -31.694.653 -31.694.653 -1.000 -31.695.653Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-527.184 -527.184 -527.184Transferler659.588 34.334.122 -34.993.710Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-722.654 -722.654 -722.654 611.488 -111.166 4.414 -106.752Dönem Karı (Zararı)611.488 611.488 6.991 618.479Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-722.654 -722.654 -722.654 -722.654 -2.577 -725.231Kar Payları20 -60.000 -60.000Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.235.234 20.789.798Dönem Karı (Zararı)618.479 35.011.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.493.213 35.410.234Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 19.850.532 18.382.276Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler488.176 3.235.358Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 488.176 3.235.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.165.109 3.116.969Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.352.197 1.157.414Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.690.000 107.688Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 1.122.912 1.851.867Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler459.740 -2.198.853Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -2.420.616 -3.153.738Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 3.350.617 747.619Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24.1, 24.2 -470.261 207.266Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.2 1.164.794 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.627.821 3.880.109Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.627.821 3.880.109Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 52.086 151.500Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -59.403 9.043.779Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -200.904Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -200.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.461.700 -31.349.373Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.015.126 2.190.780Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-853.003 -978.743Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler33.754.580 -32.921.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.205.494 5.761.857Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-350.693 37.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.101.184 -5.439.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.757.013 -3.433.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)344.171 -2.006.134Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.573.392 39.072.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.900.659 -805.184Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16,17 -2.711.342 -2.664.423Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -203.883 -14.871.742Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.1 477.726 58.480YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.583.815 -15.667.478Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları12 -14.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 300.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 300.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.048.826 -19.328.991Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -18.048.826 -19.328.991Alınan Faiz2.465.011 3.361.512FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.284.771 -31.858.095Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri85.848.481 102.898.545Kredilerden Nakit Girişleri5.1 85.848.481 102.898.545Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.848.481 -102.898.545Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -85.848.481 -102.898.545Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -4.985.206 0Ödenen Temettüler20 -60.000 -31.695.653Ödenen Faiz-239.565 -162.442YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.366.648 -26.735.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.366.648 -26.735.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ61.264.938 88.000.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.631.586 61.264.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 65.656.725 61.334.471Finansal Yatırımlar6 60.999 0Ticari Alacaklar8.1 88.772.984 89.552.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 566.062 4.892.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar88.206.922 84.659.914Diğer Alacaklar9.1 904.422 625.236Stoklar11 61.574.806 95.329.386Peşin Ödenmiş Giderler10 711.559 835.817Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 195.207 492.792Diğer Dönen Varlıklar18.1 748.401 2.980.699ARA TOPLAM218.625.103 251.150.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR218.625.103 251.150.742DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 2.377.197 1.803.372Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 14.084.786 136.872Maddi Duran Varlıklar13 181.651.250 182.342.792Kullanım Hakkı Varlıkları14 12.069.514 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.074.634 513.874Peşin Ödenmiş Giderler10 148.919 1.713.761Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.063.383 619.515TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.469.683 187.130.186TOPLAM VARLIKLAR432.094.786 438.280.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5.2 5.731.944 0Ticari Borçlar8.2 42.277.698 60.078.802İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 5.277.911 7.360.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar36.999.787 52.718.566Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.217.037 1.890.018Diğer Borçlar9.2 1.467.657 1.818.350Türev Araçlar6 0 3.566.822Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.986.614 4.176.937Kısa Vadeli Karşılıklar5.317.359 4.585.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 630.447 859.475Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.686.912 3.725.867ARA TOPLAM60.998.309 76.116.271TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.998.309 76.116.271UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5.2 7.392.301 0Uzun Vadeli Karşılıklar12.233.573 10.104.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 12.233.573 10.104.506Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.843.721 1.739.333TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.469.595 11.843.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.467.904 87.960.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar349.580.642 350.218.992Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.473.062 -1.750.408Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.473.062 -1.750.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.473.062 -1.750.408Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.607.298 46.947.710Yasal Yedekler43.763.341 43.103.753Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 237.511.636 203.704.698Net Dönem Karı veya Zararı611.488 34.993.710Kontrol Gücü Olmayan Paylar46.240 101.826TOPLAM ÖZKAYNAKLAR349.626.882 350.320.818TOPLAM KAYNAKLAR432.094.786 438.280.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 315.504.566 372.728.488Satışların Maliyeti21 -276.600.502 -299.142.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.904.064 73.586.412BRÜT KAR (ZARAR)38.904.064 73.586.412Genel Yönetim Giderleri22.1 -35.954.049 -32.787.627Pazarlama Giderleri22.2 -5.960.982 -6.751.247Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.1 4.326.466 3.987.521Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24.2 -4.834.214 -7.228.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.518.715 30.806.228Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 608.153 1.022.744Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -52.086 -151.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.962.648 31.677.472Finansman Gelirleri26 12.392.186 33.721.182Finansman Giderleri27 -8.870.462 -21.343.069SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)559.076 44.055.585Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri59.403 -9.043.779Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 33.025 -10.066.585Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 26.378 1.022.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)618.479 35.011.806DÖNEM KARI (ZARARI)618.479 35.011.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.991 18.096Ana Ortaklık Payları611.488 34.993.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-725.231 -532.198Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -906.539 -665.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 181.308 133.050Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-725.231 -532.198TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-106.752 34.479.608Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 4.414 17.083Ana Ortaklık Payları28 -111.166 34.462.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821277BIST