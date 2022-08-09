***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436Transferler18.241.984 -18.241.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765Dönem Karı (Zararı)-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765Kar Payları-5.660 -5.660Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -3.539.810 363.973.990 58.021 364.032.011Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925Transferler21.273.378 -21.273.378Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.167.583 -8.167.583 -8.167.583 30.915.953 22.748.370 14.199 22.762.569Dönem Karı (Zararı)30.915.953 30.915.953 14.199 30.930.152Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.167.583 -8.167.583 -8.167.583 -8.167.583 -8.167.583Kar Payları-50.201 -50.201Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 6.661.642 6.661.642 6.661.643 46.630.084 278.615.700 30.915.953 425.906.145 53.148 425.959.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-128.453.590 -2.936.144Dönem Karı (Zararı)30.930.152 -3.532.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.079.679 16.817.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 14.173.875 11.562.788Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler147.701 92.700Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 147.701 92.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.859.695 5.844.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.219.883 1.341.139Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler240.000 48.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.399.812 4.455.086Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.337.427 367.466Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.757.675 -1.805.134Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36.095.102 2.172.600Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.2 1.065.393 1.581.041Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.369.175Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.369.175Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.058.512 160.841Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 11.437.076 -443.630Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -978.814Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -978.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-221.030.022 -9.342.631Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-245.463.939 -51.325.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.780.781 -1.636.879Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-214.001.348 -14.849.113Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.335.133 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler278.021.470 34.598.413Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler812.459 -2.516.406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.953.016 26.386.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.427.471 1.904.891Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.525.545 24.482.033Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-115.020.191 3.942.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.839.189 -1.275.039Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-4.784.697 -4.214.108Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -7.613.036 -1.392.808Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.1 803.523 3.765YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.499.720 -16.269.852Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 978.814Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 978.814Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-101.270.158 -19.047.483Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-101.270.158 -19.047.483Alınan Faiz1.770.438 1.798.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI267.372.846 -6.027.224Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri447.363.496 0Kredilerden Nakit Girişleri5.1 447.363.496 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-142.600.464 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -142.600.464 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -15.015.794 -5.937.420Ödenen Temettüler-50.201 -5.660Ödenen Faiz-22.324.191 -84.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.419.536 -25.233.220NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.419.536 -25.233.220DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 125.502.601 77.109.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.922.137 51.876.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 164.933.604 125.526.831Ticari Alacaklar8.1 406.254.107 161.741.392İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 27.015.441 277.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar379.238.666 161.463.429Diğer Alacaklar9.1 705.143 0Türev Araçlar6 8.327.054 18.536.532Stoklar11 350.988.086 136.986.738Peşin Ödenmiş Giderler10 14.499.789 2.628.087Diğer Dönen Varlıklar18.1 47.450.143 12.022.673ARA TOPLAM993.157.926 457.442.253TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR993.157.926 457.442.253DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 6.739.718 5.664.080Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 11.781.644 16.840.155Maddi Duran Varlıklar13 316.913.820 220.866.306Kullanım Hakkı Varlıkları14 5.177.858 13.049.853Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.344.216 1.602.670Peşin Ödenmiş Giderler10 2.375.130 15.581.965Ertelenmiş Vergi Varlığı19 6.500.351 2.380.771TOPLAM DURAN VARLIKLAR350.832.737 275.985.800TOPLAM VARLIKLAR1.343.990.663 733.428.053KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar468.913.621 165.006.994İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar468.913.621 165.006.994Banka Kredileri5.1 465.319.072 149.124.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 3.594.549 15.882.827Ticari Borçlar8.2 388.309.857 111.185.781İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 36.838.186 13.754.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar351.471.671 97.430.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.255.775 2.308.180Diğer Borçlar9.2 3.314.505 2.502.048Türev Araçlar6 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.833.940 15.359.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 13.371.237 4.040.672Kısa Vadeli Karşılıklar16 12.001.095 9.704.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 6.333.092 4.891.925Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.668.003 4.812.887ARA TOPLAM900.000.030 310.107.972TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER900.000.030 310.107.972UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.394.117 2.222.047İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.394.117 2.222.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 2.394.117 2.222.047Uzun Vadeli Karşılıklar15.637.223 14.422.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.637.223 14.422.270Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 3.428.839TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.031.340 20.073.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER918.031.370 330.181.128ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar425.906.145 403.157.775Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.240.517 -3.240.517Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.240.517 -3.240.517Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.240.517 -3.240.517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.661.643 14.829.226Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.661.643 14.829.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 46.630.084Yasal Yedekler42.786.127 42.786.127Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 278.615.700 257.342.322Net Dönem Karı veya Zararı30.915.953 21.273.378Kontrol Gücü Olmayan Paylar53.148 89.150TOPLAM ÖZKAYNAKLAR425.959.293 403.246.925TOPLAM KAYNAKLAR1.343.990.663 733.428.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 632.780.363 260.919.797 490.904.598 164.508.815Satışların Maliyeti21, 22 -518.899.622 -246.448.370 -380.675.255 -156.072.258TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)113.880.741 14.471.427 110.229.343 8.436.557BRÜT KAR (ZARAR)113.880.741 14.471.427 110.229.343 8.436.557Genel Yönetim Giderleri22 -40.245.269 -21.062.519 -22.363.676 -11.681.797Pazarlama Giderleri22 -4.033.352 -3.340.065 -2.519.288 -1.797.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 7.866.570 4.352.035 6.637.746 3.326.552Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -1.350.498 -5.485.774 -709.403 -1.572.594ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.118.192 -11.064.896 91.274.722 -3.288.363Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.448.945 1.745.156 35.620 1.711.061Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -5.058.513 -160.841 -4.916.243 -435.662FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.508.624 -9.480.581 86.394.099 -2.012.964Finansman Gelirleri25 36.994.651 11.620.717 22.729.916 3.652.778Finansman Giderleri26 -67.136.047 -6.116.531 -49.481.177 -2.814.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.367.228 -3.976.395 59.642.838 -1.174.968Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.437.076 443.630 -14.270.962 -94.201Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -16.943.600 -1.667.365 -12.914.453 -962.073Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 5.506.524 2.110.995 -1.356.509 867.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.930.152 -3.532.765 45.371.876 -1.269.169DÖNEM KARI (ZARARI)30.930.152 -3.532.765 45.371.876 -1.269.169Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.199 7.045 5.361 2.759Ana Ortaklık Payları30.915.953 -3.539.810 45.366.515 -1.271.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.167.583 0 -7.315.746 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.209.479 0 -9.144.683 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.209.479 0 -9.144.683 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.041.896 0 1.828.937 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri2.041.896 0 1.828.937 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.167.583 0 -7.315.746 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.762.569 -3.532.765 38.056.130 -1.269.169Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.199 7.045 5.361 2.759Ana Ortaklık Payları22.748.370 -3.539.810 38.050.769 -1.271.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053558BIST