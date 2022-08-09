***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:12
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765
Dönem Karı (Zararı)
-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765
Kar Payları
-5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -3.539.810 363.973.990 58.021 364.032.011
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925
Transferler
21.273.378 -21.273.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.167.583 -8.167.583 -8.167.583 30.915.953 22.748.370 14.199 22.762.569
Dönem Karı (Zararı)
30.915.953 30.915.953 14.199 30.930.152
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.167.583 -8.167.583 -8.167.583 -8.167.583 -8.167.583
Kar Payları
-50.201 -50.201
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 6.661.642 6.661.642 6.661.643 46.630.084 278.615.700 30.915.953 425.906.145 53.148 425.959.293
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.453.590 -2.936.144
Dönem Karı (Zararı)
30.930.152 -3.532.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.079.679 16.817.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 14.173.875 11.562.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
147.701 92.700
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 147.701 92.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.859.695 5.844.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.219.883 1.341.139
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
240.000 48.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.399.812 4.455.086
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.337.427 367.466
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.757.675 -1.805.134
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.095.102 2.172.600
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 1.065.393 1.581.041
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.369.175
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.369.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.058.512 160.841
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 11.437.076 -443.630
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -978.814
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -978.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-221.030.022 -9.342.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.463.939 -51.325.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.780.781 -1.636.879
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-214.001.348 -14.849.113
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.335.133 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
278.021.470 34.598.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
812.459 -2.516.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.953.016 26.386.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.427.471 1.904.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.525.545 24.482.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-115.020.191 3.942.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.839.189 -1.275.039
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.784.697 -4.214.108
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -7.613.036 -1.392.808
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 803.523 3.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.499.720 -16.269.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 978.814
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 978.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.270.158 -19.047.483
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.270.158 -19.047.483
Alınan Faiz
1.770.438 1.798.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.372.846 -6.027.224
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
447.363.496 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 447.363.496 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.600.464 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -142.600.464 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -15.015.794 -5.937.420
Ödenen Temettüler
-50.201 -5.660
Ödenen Faiz
-22.324.191 -84.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.419.536 -25.233.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.419.536 -25.233.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.502.601 77.109.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.922.137 51.876.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.933.604 125.526.831
Ticari Alacaklar
8.1 406.254.107 161.741.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.015.441 277.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
379.238.666 161.463.429
Diğer Alacaklar
9.1 705.143 0
Türev Araçlar
6 8.327.054 18.536.532
Stoklar
11 350.988.086 136.986.738
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.499.789 2.628.087
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 47.450.143 12.022.673
ARA TOPLAM
993.157.926 457.442.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
993.157.926 457.442.253
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9.1 6.739.718 5.664.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 11.781.644 16.840.155
Maddi Duran Varlıklar
13 316.913.820 220.866.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.177.858 13.049.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.344.216 1.602.670
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.375.130 15.581.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 6.500.351 2.380.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
350.832.737 275.985.800
TOPLAM VARLIKLAR
1.343.990.663 733.428.053
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
468.913.621 165.006.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
468.913.621 165.006.994
Banka Kredileri
5.1 465.319.072 149.124.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 3.594.549 15.882.827
Ticari Borçlar
8.2 388.309.857 111.185.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 36.838.186 13.754.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
351.471.671 97.430.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.255.775 2.308.180
Diğer Borçlar
9.2 3.314.505 2.502.048
Türev Araçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.833.940 15.359.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 13.371.237 4.040.672
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.001.095 9.704.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.333.092 4.891.925
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.668.003 4.812.887
ARA TOPLAM
900.000.030 310.107.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
900.000.030 310.107.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.394.117 2.222.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.394.117 2.222.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 2.394.117 2.222.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.637.223 14.422.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.637.223 14.422.270
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 3.428.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.031.340 20.073.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
918.031.370 330.181.128
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
425.906.145 403.157.775
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.240.517 -3.240.517
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -3.240.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.517 -3.240.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.661.643 14.829.226
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.661.643 14.829.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Yasal Yedekler
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 278.615.700 257.342.322
Net Dönem Karı veya Zararı
30.915.953 21.273.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.148 89.150
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
425.959.293 403.246.925
TOPLAM KAYNAKLAR
1.343.990.663 733.428.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 632.780.363 260.919.797 490.904.598 164.508.815
Satışların Maliyeti
21, 22 -518.899.622 -246.448.370 -380.675.255 -156.072.258
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.880.741 14.471.427 110.229.343 8.436.557
BRÜT KAR (ZARAR)
113.880.741 14.471.427 110.229.343 8.436.557
Genel Yönetim Giderleri
22 -40.245.269 -21.062.519 -22.363.676 -11.681.797
Pazarlama Giderleri
22 -4.033.352 -3.340.065 -2.519.288 -1.797.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 7.866.570 4.352.035 6.637.746 3.326.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -1.350.498 -5.485.774 -709.403 -1.572.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.118.192 -11.064.896 91.274.722 -3.288.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.448.945 1.745.156 35.620 1.711.061
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -5.058.513 -160.841 -4.916.243 -435.662
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.508.624 -9.480.581 86.394.099 -2.012.964
Finansman Gelirleri
25 36.994.651 11.620.717 22.729.916 3.652.778
Finansman Giderleri
26 -67.136.047 -6.116.531 -49.481.177 -2.814.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.367.228 -3.976.395 59.642.838 -1.174.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.437.076 443.630 -14.270.962 -94.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -16.943.600 -1.667.365 -12.914.453 -962.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 5.506.524 2.110.995 -1.356.509 867.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.930.152 -3.532.765 45.371.876 -1.269.169
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.930.152 -3.532.765 45.371.876 -1.269.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.199 7.045 5.361 2.759
Ana Ortaklık Payları
30.915.953 -3.539.810 45.366.515 -1.271.928
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.167.583 0 -7.315.746 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.209.479 0 -9.144.683 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.209.479 0 -9.144.683 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.041.896 0 1.828.937 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.041.896 0 1.828.937 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.167.583 0 -7.315.746 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.762.569 -3.532.765 38.056.130 -1.269.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.199 7.045 5.361 2.759
Ana Ortaklık Payları
22.748.370 -3.539.810 38.050.769 -1.271.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053558
BIST