***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Konya Çimento Sanayii A.Ş. Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300, Selçuklu / KonyaGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi.3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2020 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması.5 - 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması.11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi.12 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.13 - 2020 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.17 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Konya Cimento A.S. 2020 Genel Kurul Davet Gundem Vek.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:-Kar Dağıtımı HakkındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2020 yılı dağıtılabilir dönem karının şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkındaYönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle, Mehmet DÜLGER, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy SIDOS, Jacques MERCERON-VICAT, Louis MERCERON-VICAT, Sophie SIDOS, Philippe CHIORRA, Hüseyin ERKAN, Aydın ESEN (Bağımsız Üye), Hüseyin ÇEVİK (Bağımsız Üye), Zeynep KARAÇOR (Bağımsız Üye), Selçuk ÖZTÜRK (Bağımsız Üye) seçilmiştir.Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı, onaylanan kar dağıtım tablosu ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Konya Cimento AS 2020 Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Konya Cimento AS 2020 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarKonya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920479BIST