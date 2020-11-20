***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.11.2020 17:10
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.11.2020 tarih, BİAŞ-2-4739 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889377
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0828
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0878
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05462,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 9,16
|Açılış
|: 462,20
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6292
|7,6327
|% 1,10
|
|Euro
|9,0534
|9,0601
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,1211
|10,1718
|% 1,32
|
|Frank
|8,3631
|8,4135
|% 1,30
|
|Riyal
|2,0323
|2,0425
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|12,17
|
|Altın Gr.
|462
|462
|9,05
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,16
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TKURU, KOZAA, BMELK, ATEKS, RAYSG, GOLTS, IZTAR, GUBRF, DOCO
-
17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında