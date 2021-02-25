***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 22:35
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aday Gösterme Ve Ücret Komitesi 'nin 22.02.2021 tarihli Raporu'nda önerildiği üzere Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin (II-17.1) Tebliği kapsamında Sn. Aydın ESEN, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn.Selçuk ÖZTÜRK‘ün yapılacak ilk genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913153
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,1763
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
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7,4392
En Düşük
7,1530
18:058,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,2397
|Açılış
|: 8,8300
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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9,0849
En Düşük
8,7148
18:05418,70
En Yüksek
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|: 0,74%
|| 3,06
|Açılış
|: 418,70
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|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
423,51
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3397
|7,3458
|% 2,46
|
|Euro
|8,9538
|8,9659
|% 2,75
|
|Sterlin
|10,2619
|10,3134
|% 1,54
|
|Frank
|8,0676
|8,1162
|% 2,44
|
|Riyal
|1,9481
|1,9579
|% 2,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,82
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
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17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
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17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem