***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 10:47
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987057
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 0,4986
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
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13,4284
En Düşük
12,4337
18:0514,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 0,5844
|Açılış
|: 14,7900
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|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
18:05760,02
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 25,15
|Açılış
|: 760,33
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PRKAB
|57,20
|130.626.882
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|4.102.067
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.864.962
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.575.880
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.635.117
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.882.298
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.606.515
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|87.998.864
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.582.487
|% -9,95
|
|RALYH
|14,10
|68.143.925
|% -9,27
|
|GARAN
|11,48
|2.631.863.912
|% 0,35
|
|EREGL
|28,46
|2.262.834.335
|% -2,80
|
|SASA
|54,65
|1.763.107.423
|% 2,44
|
|THYAO
|20,34
|1.591.015.120
|% -3,51
|
|SISE
|13,50
|1.303.966.691
|% -2,53
|
|YKBNK
|3,48
|810.425.260
|% 0,58
|
|GARAN
|11,48
|2.631.863.912
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,19
|388.930.256
|% -0,45
|
|ODAS
|1,34
|147.320.613
|% 0,75
|
|DOHOL
|2,78
|309.078.399
|% -1,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1614
|13,1748
|% 4,07
|
|Euro
|14,9245
|14,9859
|% 4,16
|
|Sterlin
|17,6631
|17,7517
|% 3,74
|
|Frank
|14,2933
|14,3794
|% 3,63
|
|Riyal
|3,4817
|3,4992
|% 3,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,27
|
|Altın Gr.
|761
|761
|26,15
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|0,42
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|0,28
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
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17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında