***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 22:05
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aday Gösterme Ve Ücret Komitesi 'nin 22.02.2022 tarihli Raporu'nda önerildiği üzere Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin (II-17.1) Tebliği kapsamında Sn. Aydın ESEN, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn.Selçuk ÖZTÜRK‘ün yapılacak ilk genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005535
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|1.097.250
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|ALCAR
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|KAPLM
|47,34
|2.062.013
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|EDATA
|22,10
|9.981.648
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|PKENT
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|11.812.415
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|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
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|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
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|IHYAY
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|12.299.459
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|EMNIS
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|2.550.137.729
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|GARAN
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|1.616.677.051
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|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
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|KRDMD
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|2.550.137.729
|% 3,62
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|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8599
|13,8675
|% 0,52
|
|Euro
|15,5376
|15,6507
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,5219
|18,6148
|% 0,41
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|Frank
|15,0446
|15,1353
|% 1,33
|
|Riyal
|3,6815
|3,7000
|% 0,41
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|16,82
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|Altın Gr.
|849
|849
|10,38
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|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
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|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
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|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
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|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,21
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|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
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|B. Petrol
|97,86
|97,86
|3,74
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