***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2020 14:44
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. Her türlü çimento mamulünü kullanmak suretiyle. hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi. imal edilmesi pazarlanması. alınıp satılması. ithal ve ihraç edilmesi. 40.567.856,94 40.567.856,94 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. Çimento ve sair yapı malzemeleri alım. satım. nakliye ve işçilik hizmetleri. 75.000,00 74.250,00 TRY 99 Bağlı Ortaklık
Sigma Beton Lab. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Yapı denetimi. standartlara uygunluk deneyleri. Ar-Ge. danışmanlık. 20.000,00 10.000,00 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş. Atık işleme ve ayrıştırma 3.510.000,00 1.755.000,00 TRY 50 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884315
BIST
17:071.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:078,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1046
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:079,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1413
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:07501,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,91
|Açılış
|: 501,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:07
|OSMEN
|22,00
|1.052.169
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.066.207
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.638.366
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.968
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|GARAN
|6,85
|959.402.955
|% 1,18
|
|RTALB
|50,95
|886.579.748
|% 2,89
|
|SISE
|6,40
|833.694.940
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.072.541
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,71
|385.576.814
|% 9,62
|
|YKBNK
|2,14
|476.250.481
|% 2,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1855
|8,1880
|% 1,29
|
|Euro
|9,6848
|9,6935
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,6288
|10,6821
|% 1,26
|
|Frank
|8,9794
|9,0335
|% 1,25
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,11
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,39
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|0,28
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de
-
17:14ACSEL
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 981 adet işlem
-
17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE