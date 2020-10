***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKonya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. Her türlü çimento mamulünü kullanmak suretiyle. hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi. imal edilmesi pazarlanması. alınıp satılması. ithal ve ihraç edilmesi. 40.567.856,94 40.567.856,94 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKonya Çimento Ticaret Ltd. Şti. Çimento ve sair yapı malzemeleri alım. satım. nakliye ve işçilik hizmetleri. 75.000,00 74.250,00 TRY 99 Bağlı OrtaklıkSigma Beton Lab. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Yapı denetimi. standartlara uygunluk deneyleri. Ar-Ge. danışmanlık. 20.000,00 10.000,00 TRY 50 Bağlı OrtaklıkÇözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş. Atık işleme ve ayrıştırma 3.510.000,00 1.755.000,00 TRY 50 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884315BIST