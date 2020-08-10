***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.08.2020 21:13
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
1069
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yönetim Kurulumuzun, 10.08.2020 tarihli 1069 sayılı kararı ile onaylanmış a) Şirketimizin, 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Hüseyin Burak AKIN Emine ÜSTÜNDAĞ Genel Müdür Grup Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867693
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,3297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
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7,3665
En Düşük
7,2342
18:058,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0789
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
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8,7373
En Düşük
8,4817
18:05476,15
En Yüksek
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|: -0,21%
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|Açılış
|: 476,15
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|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3139
|7,3297
|% 0,53
|
|Euro
|8,5900
|8,6115
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,5182
|9,5660
|% 0,33
|
|Frank
|7,9456
|7,9935
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9418
|1,9515
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.026
|-9,63
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,89
|28,92
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,18
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|