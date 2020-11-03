***KORDS* *AKMGY* *PKENT* *DOCO* *TEKTU* *YBTAS* *IHEVA* *YGYO* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.11.2020 16:36
***KORDS******AKMGY******PKENT******DOCO******TEKTU******YBTAS******IHEVA******YGYO******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKMGY, DOCO, IHEVA, KORDS, PKENT, TEKTU, YBTAS, YGYO, ZOREN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AKKÖK HOLDING A.S. 172.206,000
DOCO 2 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E BEDIRHAN SÜRME 13,000
DOCO 3 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E BEDIRHAN SÜRME 87,000
DOCO 4 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E RAHIME SÜRME 150,000
DOCO 5 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E SEYHAN SÜRME 350,000
IHEVA 6 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E BEDIRHAN SÜRME 25.000,000
IHEVA 7 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E RAHIME SÜRME 25.000,000
IHEVA 8 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SELÇUK SÜRME 10.578,430
IHEVA 9 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SELÇUK SÜRME 14.421,570
IHEVA 10 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SEYHAN SÜRME 50.000,000
KORDS 11 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E BEDIRHAN SÜRME 1.000,000
KORDS 12 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E RAHIME SÜRME 6.000,000
KORDS 13 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E SELÇUK SÜRME 1.000,000
KORDS 14 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E SEYHAN SÜRME 6.450,000
PKENT 15 PETROKENT TURIZM A.S. E CEMIL ÇILEN 5,100
TEKTU 16 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E AYKUT SÜRME 4.379,000
TEKTU 17 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E AYKUT SÜRME 7.863,000
TEKTU 18 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E BEDIRHAN SÜRME 5.117,000
TEKTU 19 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E BEDIRHAN SÜRME 7.382,000
TEKTU 20 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E RAHIME SÜRME 25.000,000
TEKTU 21 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E SELÇUK SÜRME 10.830,640
TEKTU 22 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E SELÇUK SÜRME 25.569,360
TEKTU 23 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E SEYHAN SÜRME 25.000,000
YBTAS 24 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ONUR AKÇIÇEK 1,120
YBTAS 25 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ONUR AKÇIÇEK 1,866
YGYO 26 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AYKUT SÜRME 3.044,000
YGYO 27 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AYKUT SÜRME 16.186,000
YGYO 28 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SEYHAN SÜRME 25.000,000
YGYO 29 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SEYHAN SÜRME 1.350.480,000
YGYO 30 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SEYHAN SÜRME 1.449.520,000
ZOREN 31 ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E SEYHAN SÜRME 81.255,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885800
BIST