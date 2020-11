***KORDS* *AKMGY* *PKENT* *DOCO* *TEKTU* *YBTAS* *IHEVA* *YGYO* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***KORDS******AKMGY******PKENT******DOCO******TEKTU******YBTAS******IHEVA******YGYO******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKMGY, DOCO, IHEVA, KORDS, PKENT, TEKTU, YBTAS, YGYO, ZORENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AKKÖK HOLDING A.S. 172.206,000DOCO 2 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E BEDIRHAN SÜRME 13,000DOCO 3 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E BEDIRHAN SÜRME 87,000DOCO 4 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E RAHIME SÜRME 150,000DOCO 5 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E SEYHAN SÜRME 350,000IHEVA 6 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E BEDIRHAN SÜRME 25.000,000IHEVA 7 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E RAHIME SÜRME 25.000,000IHEVA 8 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SELÇUK SÜRME 10.578,430IHEVA 9 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SELÇUK SÜRME 14.421,570IHEVA 10 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SEYHAN SÜRME 50.000,000KORDS 11 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E BEDIRHAN SÜRME 1.000,000KORDS 12 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E RAHIME SÜRME 6.000,000KORDS 13 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E SELÇUK SÜRME 1.000,000KORDS 14 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E SEYHAN SÜRME 6.450,000PKENT 15 PETROKENT TURIZM A.S. E CEMIL ÇILEN 5,100TEKTU 16 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E AYKUT SÜRME 4.379,000TEKTU 17 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E AYKUT SÜRME 7.863,000TEKTU 18 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E BEDIRHAN SÜRME 5.117,000TEKTU 19 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E BEDIRHAN SÜRME 7.382,000TEKTU 20 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E RAHIME SÜRME 25.000,000TEKTU 21 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E SELÇUK SÜRME 10.830,640TEKTU 22 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E SELÇUK SÜRME 25.569,360TEKTU 23 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E SEYHAN SÜRME 25.000,000YBTAS 24 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ONUR AKÇIÇEK 1,120YBTAS 25 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ONUR AKÇIÇEK 1,866YGYO 26 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AYKUT SÜRME 3.044,000YGYO 27 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AYKUT SÜRME 16.186,000YGYO 28 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SEYHAN SÜRME 25.000,000YGYO 29 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SEYHAN SÜRME 1.350.480,000YGYO 30 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SEYHAN SÜRME 1.449.520,000ZOREN 31 ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E SEYHAN SÜRME 81.255,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885800BIST