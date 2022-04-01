***KORDS* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.04.2022 18:14
***KORDS******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASELS, KORDS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS.E) ve Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS.E) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 04/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Kadir KOÇAK
14000991
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/04/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015162
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0116
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05909,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,52
|Açılış
|: 909,22
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|ODAS
|1,73
|397.024.974
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,39
|327.880.783
|% 1,70
|
|VAKBN
|3,60
|311.654.585
|% 0,56
|
|TTKOM
|10,52
|789.963.586
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6870
|14,6945
|% 0,16
|
|Euro
|16,2208
|16,2304
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,2017
|19,2980
|% -0,10
|
|Frank
|15,8058
|15,9011
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9037
|3,9232
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-13,12
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,73
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,39
|