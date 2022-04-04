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***KORDS* *BASGZ* *AKMGY* *MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

04.04.2022 09:15
***KORDS* *BASGZ* *AKMGY* *MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***KORDS******BASGZ******AKMGY******MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [AKMGY, BASGZ, KORDS, MEDTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AKMGY.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,28 TL Teorik Fiyat: 51,87 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,79 TL Teorik Fiyat: 12,94 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KORDS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8224991 TL Teorik Fiyat: 34,858 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MEDTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,1764705 TL Teorik Fiyat: 12,754 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015315


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DAPGM 22,56 112.464.898 % 9,94  
LIDER 20,50 2.553.234 % 9,92  
GEREL 4,79 30.341.210 % 9,86  
IPEKE 18,73 96.059.164 % 8,71  
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Altın Ons 1.930 1.931 5,22  
Altın Gr. 912 912 3,26  
Cumhuriyet 6.022 6.113 -15,00  
Tam 5.995 6.144 -42,27  
Yarım 2.898 2.972 -20,45  
Çeyrek 1.453 1.486 -10,22  
Gümüş.Ons 24,78 24,80 0,15  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,10  
B. Petrol 105 105 0,83  
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