***KORDS* *BASGZ* *AKMGY* *MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.04.2022 09:15
***KORDS******BASGZ******AKMGY******MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMGY, BASGZ, KORDS, MEDTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,28 TL Teorik Fiyat: 51,87 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,79 TL Teorik Fiyat: 12,94 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KORDS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8224991 TL Teorik Fiyat: 34,858 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MEDTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,1764705 TL Teorik Fiyat: 12,754 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015315
BIST
11:002.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,95
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:0014,7125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0290
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7127
En Düşük
14,6695
11:0016,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:00912,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,28
|Açılış
|: 912,40
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
913,24
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ULUSE
|137,00
|966.946
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|112.464.898
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.553.234
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.341.210
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,73
|96.059.164
|% 8,71
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|PAPIL
|20,10
|7.663.742
|% -3,09
|
|PKENT
|206,40
|5.448.613
|% -2,69
|
|KARSN
|5,81
|696.557.096
|% -2,68
|
|ASELS
|25,32
|827.524.917
|% 2,18
|
|GARAN
|12,47
|793.706.974
|% 0,16
|
|KARSN
|5,81
|696.557.096
|% -2,68
|
|THYAO
|32,86
|654.711.729
|% 0,24
|
|KOZAL
|153,80
|643.718.783
|% 6,22
|
|EKGYO
|2,49
|458.683.461
|% 4,18
|
|KARSN
|5,81
|696.557.096
|% -2,68
|
|GARAN
|12,47
|793.706.974
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,40
|185.535.424
|% 2,41
|
|ODAS
|1,77
|86.632.725
|% 2,31
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7086
|14,7125
|% 0,20
|
|Euro
|16,2199
|16,2298
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,2515
|19,3481
|% 0,28
|
|Frank
|15,8327
|15,9281
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9089
|3,9285
|% 0,17
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,22
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,83
|
Seans Raporu
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