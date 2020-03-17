***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:38
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KORDS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829903
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0176
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0361
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,1568
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05315,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,02
|Açılış
|: 315,45
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|IHGZT
|4,38
|92.915
|% 9,50
|
|CRFSA
|4,86
|2.687.398
|% -10,00
|
|ISBIR
|382,70
|143.705
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|21.040
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,81
|850.578
|% -10,00
|
|SODSN
|10,45
|60.370
|% -9,99
|
|PGSUS
|31,64
|199.182.383
|% -9,96
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|KOZAL
|52,75
|126.179.062
|% -3,92
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|CEMAS
|0,67
|50.915.997
|% -6,94
|
|IHYAY
|0,55
|25.440.410
|% -8,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6874
|7,7260
|% -2,32
|
|Frank
|6,6164
|6,6562
|% -2,20
|
|Riyal
|1,6989
|1,7074
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.529
|1.530
|14,68
|
|Altın Gr.
|315
|315
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,60
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,10
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|B. Petrol
|29,76
|29,76
|-0,29
|
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