***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 13:14
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957246
BIST
14:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -18,64
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.416
14:308,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6570
En Düşük
8,4782
14:3010,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0576
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1592
En Düşük
10,0616
14:30483,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,46
|Açılış
|: 483,02
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
483,48
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler14:30
|MARKA
|5,06
|3.071.061
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.142.232
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.312.634
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|33.927.672
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|8.063.078
|% 9,77
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|343.093
|% -9,93
|
|EDATA
|15,96
|18.172.368
|% -8,80
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,69
|40.402.523
|% -7,66
|
|KRDMD
|8,08
|1.518.628.697
|% 0,87
|
|GARAN
|9,12
|853.596.526
|% 0,11
|
|EREGL
|19,41
|784.369.611
|% -1,52
|
|GENIL
|16,46
|749.237.360
|% 4,64
|
|SISE
|8,36
|700.534.362
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,08
|1.518.628.697
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,44
|253.481.643
|% -2,01
|
|GARAN
|9,12
|853.596.526
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,85
|167.381.907
|% 0,00
|
|SISE
|8,36
|700.534.362
|% -0,36
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6505
|8,6518
|% 0,62
|
|Euro
|10,1432
|10,1513
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9010
|11,9607
|% 0,43
|
|Frank
|9,3184
|9,3746
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2966
|2,3081
|% 0,57
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|8,26
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|41,00
|
|Tam
|3.192
|3.272
|36,97
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|17,89
|
|Çeyrek
|774
|791
|8,94
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,06
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|-0,82
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:42ATAGY
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 916 adet işlem
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14:41QUAGR
Yüzde -50.70 oranında düşüşle 13.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 083 adet işlem
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 83 kaybederek (% -1.41 ) 1, 525
-
14:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, YKBNK
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14:40XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 44 altında . İşlem hacmi 9, 572.00 milyon TL de