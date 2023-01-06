***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:45
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094834
BIST
10:425.036
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -80,80
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.019
10:4218,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:4219,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:421.109,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.109,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:42
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.165,00
|116.597.309
|% 7,15
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.460.763
|% 6,16
|
|EGGUB
|99,90
|33.575.870
|% 5,49
|
|EYGYO
|18,56
|112.805.582
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|KAREL
|18,40
|37.215.553
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|TERA
|21,06
|89.971.934
|% -9,69
|
|THYAO
|134,70
|2.414.366.085
|% -0,37
|
|EREGL
|39,40
|1.778.883.546
|% -1,70
|
|ASELS
|58,15
|1.279.940.241
|% -1,27
|
|EKGYO
|8,52
|1.043.395.966
|% 0,47
|
|ENKAI
|30,62
|966.299.835
|% -1,35
|
|EKGYO
|8,52
|1.043.395.966
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,29
|539.201.157
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,62
|843.457.080
|% -2,11
|
|EREGL
|39,40
|1.778.883.546
|% -1,70
|
|SKBNK
|2,68
|117.674.238
|% -1,83
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7838
|18,7897
|% 0,14
|
|Euro
|19,7623
|19,7754
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,2683
|22,3800
|% -0,09
|
|Frank
|19,9487
|20,0689
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9815
|5,0065
|% 0,09
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,55
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|17,00
|
|Yarım
|3.650
|3.717
|8,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.859
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|