***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:11
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100880
BIST
13:384.646
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -82,97
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:3818,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:3820,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0472
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:381.137,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.137,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:36
|SDTTR
|62,30
|11.365.887
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.144.660
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,00
|318.621.966
|% 7,59
|
|RODRG
|31,30
|12.916.070
|% 6,68
|
|ALFAS
|234,00
|87.794.322
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,68
|11.607.180
|% -10,00
|
|GOZDE
|18,96
|306.045.258
|% -9,97
|
|ACSEL
|63,35
|24.914.114
|% -9,95
|
|SEKUR
|19,81
|8.331.920
|% -9,95
|
|THYAO
|125,80
|7.021.838.584
|% 0,40
|
|KRDMD
|17,28
|4.546.130.634
|% 0,52
|
|ASELS
|52,25
|3.247.189.476
|% -1,04
|
|EREGL
|36,46
|3.016.232.363
|% -1,03
|
|KOZAL
|497,00
|2.413.577.922
|% -4,20
|
|EKGYO
|7,78
|2.204.148.632
|% -3,71
|
|KRDMD
|17,28
|4.546.130.634
|% 0,52
|
|YKBNK
|8,29
|1.840.864.274
|% -3,49
|
|PETKM
|15,98
|1.828.891.808
|% -4,14
|
|SKBNK
|2,47
|280.648.047
|% -3,14
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7817
|18,7856
|% 0,06
|
|Euro
|20,2261
|20,2358
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,7649
|22,8791
|% 0,14
|
|Frank
|20,0628
|20,1836
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,74
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,92
|