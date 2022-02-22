***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.02.2022 08:34
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarih, 2022/4 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 21 Şubat 2022 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Şirketin 2022 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003333
BIST
17:422.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -24,43
|Açılış
|: 2.007
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|Önceki Kapanış
|: 2.038
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2.033
En Düşük
1.980
17:4213,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2121
|Açılış
|: 13,8750
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|Önceki Kapanış
|: 13,6430
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13,9081
En Düşük
13,6330
17:4215,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2770
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:42849,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 12,50
|Açılış
|: 849,75
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:42
|TETMT
|348,70
|12.126.772
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.612.129
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.636.506
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.339.442
|% 9,94
|
|POLTK
|597,00
|93.957.271
|% 8,82
|
|PKENT
|467,30
|836.934
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.987.826
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|105.890.423
|% -9,98
|
|THYAO
|28,80
|3.749.626.761
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,56
|1.657.701.352
|% -1,45
|
|KARSN
|4,17
|1.377.773.764
|% 4,51
|
|EREGL
|28,32
|1.227.281.017
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,97
|1.182.032.707
|% -1,98
|
|KARSN
|4,17
|1.377.773.764
|% 4,51
|
|YKBNK
|3,97
|1.182.032.707
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,24
|345.340.810
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,56
|1.657.701.352
|% -1,45
|
|ODAS
|1,35
|179.312.121
|% -0,74
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8700
|13,8747
|% 1,55
|
|Euro
|15,7423
|15,7558
|% 1,79
|
|Sterlin
|18,7464
|18,8405
|% 1,17
|
|Frank
|15,0177
|15,1082
|% 1,14
|
|Riyal
|3,6863
|3,7048
|% 1,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,13
|
|Altın Gr.
|848
|849
|11,29
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,28
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|2,08
|