***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 19:20
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 / 10550
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of KPMG International Cooperative) 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015230
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0275
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05907,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,33
|Açılış
|: 907,41
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6825
|14,6926
|% 0,14
|
|Euro
|16,2106
|16,2225
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,1856
|19,2818
|% -0,19
|
|Frank
|15,8031
|15,8983
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9038
|3,9234
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-16,97
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,59
|